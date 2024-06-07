Türk oyuncu İtalya’nın Survivor’ında şampiyon oldu: Ödülü ne yapacağını açıkladı

Çok balık tuttum (tüm balıklardan özür dilerim). Şimdi eve gitme zamanı. Şampiyon olarak eve dönüyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim.

Tüm yorumlar için teşekkür ederim ve beni bir oğul ve bir kardeş gibi kabul eden İtalyan