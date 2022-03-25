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  4. Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim Yonca Evciki'ten Instagramı sallayan poz

Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim Yonca Evciki'ten Instagramı sallayan poz

Türkiye'de Türk Pop Müziği'ne 90'lı yıllarda damgasını vurup, Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim olan Yonca Evcimik, sosyal medyadaki fit paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim Yonca Evciki'ten Instagramı sallayan poz - Resim: 1

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı. 

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Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim Yonca Evciki'ten Instagramı sallayan poz - Resim: 2

Şimdilerde ekranlardan uzak olan başarılı isim, sevenleriyle sahnede bir araya geliyor.

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Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim Yonca Evciki'ten Instagramı sallayan poz - Resim: 3

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Yonca Evcimik, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Türk Pop Müziği'ni gerçekten Türk Pop Müziği yapan isim Yonca Evciki'ten Instagramı sallayan poz - Resim: 4

Ünlü oyuncu, spor salonunda pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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