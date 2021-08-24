Türk televizyon tarihinde böylesi görülmedi: Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı
Star TV'de Sabahın Sultanı Seda Sayan ismiyle başlayan yeni programda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Gülsüm ve Şahin çiftinin Seda Sayan'ın Star TV'de yeni başlayan programına taşınan hikayesi akıllara durgunluk verdi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Gülsüm'ü, eşinin akrabaları evinde bir erkekle bastı.
AŞIĞINI GARDIROBA SAKLADI
Gardıroba sakladığı adamı Gülsüm'ün erkek kardeşi buldu. Gülsüm o sarılarda hamileydi. Gardıroptan çıkan Ahmet isimli babası yaşındaki adamla ilişkisi olmadığını, korktuğu için sakladığını iddia etti. Ailesi ve kocası buna inandı olayı kapattı.
HAMİLE GÜLSÜM GARDIROPTA AŞIĞIYLA BASILDI!
GARDIROPTAKİ ADAMA KAÇTI
Ancak olaydan 4 ay sonra 4. çocuğunu doğurunca Gülsüm, gardıropta yakalanan adama kaçtı. Gülsüm, Star TV'de Seda Sayan'ın programına çıktı izleyenler açıklamaları ile şaşkına döndü.
3 çocuk sahibi Şahin kayınpederi ile bir başka ile tarlada çalışmaya gitti. Eşini bir gün telefonla arayıp komşu köyde çobanlık yapan Ahmet'in eve geleceğini ve bir senet bırakacağını söyledi. Gülsüm o gün eve gelen Ahmet'i içeri aldı. Ancak kocanın bilmediği bir şey vardı. O da karısı Gülsüm ile Ahmet arasında yasak bir ilişki vardı. Gülsüm kocasının evde olmamasını fırsat bilip ilişkiyi ilerletmişti.