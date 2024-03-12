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Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu

Box Office Türkiye, Türk televizyonlarında geçen hafta en çok izlenen dizileri açıkladı.

Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 1

Box Office Türkiye, 3-9 Mart 2024 tarihleri arasında en çok izlenen yerli dizleri açıkladı. Reyting yarışında listenin ilk sırasına Bahar dizisi yerleşti. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

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Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 2

1 - Bahar 

(Sezon 1 - Bölüm 4) - 13,36

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Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 3

2 - İnci Taneleri 

(Sezon 1 - Bölüm 7) - 9,96

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Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 4

3 - Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 54) - 9,52

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