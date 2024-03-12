Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu
Box Office Türkiye, Türk televizyonlarında geçen hafta en çok izlenen dizileri açıkladı.
Box Office Türkiye, 3-9 Mart 2024 tarihleri arasında en çok izlenen yerli dizleri açıkladı. Reyting yarışında listenin ilk sırasına Bahar dizisi yerleşti. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
1 / 11
1 - Bahar
(Sezon 1 - Bölüm 4) - 13,36
2 / 11
2 - İnci Taneleri
(Sezon 1 - Bölüm 7) - 9,96
3 / 11
3 - Kızılcık Şerbeti
(Sezon 2 - Bölüm 54) - 9,52
4 / 11