Türk tiyatrosunun duayeni, efsane isim Zihni Göktay'ın son hali herkesi üzdü...
Türkiye'de tiyatronun duayen ismi usta sanatçı Zihni Göktay eşini kaybedip, evi yıkıldıktan sonra yaşamını sürdürdüğü huzurevinde görüntülendi...
Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Cemal Reşit Rey’in müziklerini bestelediği Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay son haliyle gündeme geldi.
Bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu toplam 100 oyunda oynayan Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay'ın Fenerbahçe'deki evinin yıkıldığı usta ismin Maltepe'de bir huzurevinde kaldığı öğrenildi.
Şimdilerde 79 yaşında olan Zihni Göktay'ın huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay'ın son hali...
