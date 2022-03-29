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Türk vatandaşı olan Jessica May isyan etti

Yabancı Gelin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan ve Türk vatandaşlığı alan Jessica May, olumsuz eleştirilere isyan etti.

Türk vatandaşı olan Jessica May isyan etti - Resim: 1

Yabancı Gelin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Brezilyalı oyuncu Jessica May'ın Türk vatandaşı olma çabası sonunda gerçek oldu. 

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Türk vatandaşı olan Jessica May isyan etti - Resim: 2

Ancak Türk vatandaşlığı alan Jessica May, olumsuz eleştirilere isyan etti.

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Türk vatandaşı olan Jessica May isyan etti - Resim: 3

Türk vatandaşlığına geçen oyuncu Nufüs Müdürlüğü'nden fotoğraflarını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

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Türk vatandaşı olan Jessica May isyan etti - Resim: 4

Posta gazetesinin haberine göre Brezilyalı oyuncu Jessica May, olumsuz eleştirilere isyan etti.

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