Türk vatandaşı olan Jessica May isyan etti
Yabancı Gelin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan ve Türk vatandaşlığı alan Jessica May, olumsuz eleştirilere isyan etti.
Yabancı Gelin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Brezilyalı oyuncu Jessica May'ın Türk vatandaşı olma çabası sonunda gerçek oldu.
1 / 19
Ancak Türk vatandaşlığı alan Jessica May, olumsuz eleştirilere isyan etti.
2 / 19
Türk vatandaşlığına geçen oyuncu Nufüs Müdürlüğü'nden fotoğraflarını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.
3 / 19
Posta gazetesinin haberine göre Brezilyalı oyuncu Jessica May, olumsuz eleştirilere isyan etti.
4 / 19