Türkan Şoray'ın yaptığı tablo 1 milyon TL'ye satıldı

Dernek Başkanı Nesrin Akkoç öncülüğünde özellikle deprem bölgesi olmak üzere 1001 Kız Çocuğunun Eğitim Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreni hem çevreye hem de eğitime katkı sunan isimleri bir araya getirdi. Ödül töreninde, Türkan Şoray’ın kendisinin yaptığı bir tablosu ve imzaladığı kitabı açık artırmaya çıktı.