Türkiye güzeli Dilara Korkmaz: ''Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum''

"BU TAÇ BANA VERİLMİŞ BİR GÖREV"

"Bu taç bana verilmiş bir görev" diyen Korkmaz, "Önce kendiminkini, sonra çevremdeki ve daha sonra da tanımadığım insanların hayatlarını değiştirmek için verilmiş bir ödül. Ayrıca Dünya Güzellik Yarışması’nda ülkemi en iyi şekilde temsil edecek olmak kalbimi sıcacık hissettiriyor. Bu bile benim başvuru formunu doldurmam için yeterli oldu" diye konuştu.