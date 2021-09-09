Türkiye güzeli paylaştı: Bir eve 2 Miss Turkey!
Miss Turkey 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz, 2010'da aynı yarışmada dereceye giren ablası Dilay Korkmaz'ın ardından evlerine ikinci kez Miss Turkey tacı getirdi
Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçeklenen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.
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Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı bu fotoğrafa, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.
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Dilara Korkmaz'ın tacı takmasından sonra ise sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Korkmaz'ın takipçisi sayısı 20 bine ulaştı
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Korkmaz'ın 5 yıldır maden mühendisi Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşadığı öğrenildi.
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