Türkiye güzeli paylaştı: Bir eve 2 Miss Turkey!

Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçeklenen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.