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  4. Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu

Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu

Miss Turkey 2018'de Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'in son paylaşımı olay oldu. Zayıflığıyla dikkat çeken Şahin'in pozları takipçilerini ikiye böldü. Kimi

Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu - Resim: 1

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Instagram pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 

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Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu - Resim: 2

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Şevval Şahin, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu - Resim: 3

Zayıflığıyla dikkat çeken Şahin'in son pozları kafaları karıştırdı.  

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Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu - Resim: 4

Adeta kemikleri sayılan Şahin'in fotoğrafları "Bu kadar zayıf olmak iyi mi yoksa kötü mü" sorusunu akıllara getirdi. 

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