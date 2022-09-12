Türkiye güzeli Şevval Şahin bir deri bir kemik kaldı! Son pozu olay oldu
Miss Turkey 2018'de Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'in son paylaşımı olay oldu. Zayıflığıyla dikkat çeken Şahin'in pozları takipçilerini ikiye böldü. Kimi
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Instagram pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Şevval Şahin, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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Zayıflığıyla dikkat çeken Şahin'in son pozları kafaları karıştırdı.
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Adeta kemikleri sayılan Şahin'in fotoğrafları "Bu kadar zayıf olmak iyi mi yoksa kötü mü" sorusunu akıllara getirdi.
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