Türkiye güzeli Şevval Şahin sevgilisiyle aşka geldi

Miss Turkey'de kazandığı birincilikle adını duyuran Şevval Şahin, yarışmaya katıldığı günden beri gündemden düşmeyen bir isim. Birinciliğin ardından estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlayan Şevval Şahin, eleştirilerin de odak noktası hâline geldi. Estetikli bir kişinin güzellik yarışmasına katılıp katılamayacağı uzun süre tartışıldı.