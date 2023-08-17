Türkiye güzeli Şevval Şahin sevgilisiyle aşka geldi
2018 Mıss Turkey'de birinci olan Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Miss Turkey'de kazandığı birincilikle adını duyuran Şevval Şahin, yarışmaya katıldığı günden beri gündemden düşmeyen bir isim. Birinciliğin ardından estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlayan Şevval Şahin, eleştirilerin de odak noktası hâline geldi. Estetikli bir kişinin güzellik yarışmasına katılıp katılamayacağı uzun süre tartışıldı.
Magazin dünyasına hızlı ve etkili bir giriş yapan ünlü model, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
Tatilden yeni kareler
Geçtiğimiz aylarda Murat Kazancıoğlu'yla yepyeni bir aşka yelken açan ünlü model, şu sıralar tatilinde. Gittiği yerde bol bol fotoğraf çektiren Şevval Şahin, paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile bir fotoğrafını Instagram'da paylaşıp, altına İngilizce olarak şunları yazdı: