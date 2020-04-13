Türkiye güzelinin karantina paylaşımları olay oldu
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin Miami'de deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sahilde yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a pozlar veren Şahin, “Keşke bizim karantinamız böyle geçse” diye yazan takipçilerine “Ne yapayım uçuş yok, tek yol sahil” yanıtını verdi.
Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile Instagram'ı sallıyor.
Şevval Şahin karantina günlerini, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın ABD-Miami’deki evinde geçiriyor.
Sahilde sevgilisine pozlar veren kraliçe “Tatlı hayat, oh ne rahat”, “Keşke bizim de karantinamız böyle geçse”, “Dünya umurunda mı sanki” diye yazan takipçilerine şöyle seslendi: