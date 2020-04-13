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  3. 13 Nisan 2020 09:13

Türkiye güzelinin karantina paylaşımları olay oldu

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin Miami'de deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sahilde yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a pozlar veren Şahin, “Keşke bizim karantinamız böyle geçse” diye yazan takipçilerine “Ne yapayım uçuş yok, tek yol sahil” yanıtını verdi.

Türkiye güzelinin karantina paylaşımları olay oldu

Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile Instagram'ı sallıyor.

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Türkiye güzelinin karantina paylaşımları olay oldu

Şevval Şahin karantina günlerini, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın ABD-Miami’deki evinde geçiriyor.

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Türkiye güzelinin karantina paylaşımları olay oldu

Sahilde sevgilisine pozlar veren kraliçe “Tatlı hayat, oh ne rahat”, “Keşke bizim de karantinamız böyle geçse”, “Dünya umurunda mı sanki” diye yazan takipçilerine şöyle seslendi:

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Türkiye güzelinin karantina paylaşımları olay oldu

"Uçuş yasakları nedeniyle buradan ayrılamıyorum. Ne yapayım, tek yol sahil. Moralimizi bozmamalıyız. Deniz, güneş, kumsal bana iyi geliyor."

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