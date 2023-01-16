Türkiye'de görmediği ünlü yok! 5 bin fotoğraflık arşiv görenleri şaşırttı

Görenler şaşkınlık yaşıyor

Erçelik evine gelen misafirlerin ünlülerle olan fotoğraf arşivini görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Fotoğraf çekilmeye küçük yaşta babamın aldığı bir fotoğraf makinesiyle başladım. Daha sonra gazetecilik hayatına atıldım. Bu süreçte ünlülerle röportajlar yaptım ve fotoğraflar çekildim. Fotoğrafların bir kısmını analog bir kısmını ise dijital olarak saklıyorum. En ünlü sanatçılardan unutamadığım, Haldun Dolmen, Ediz Hun, Türkan Şoray, Aydan Şener gibi isimlerle ile hem röportaj yapıp hem fotoğraf çekildim. Ünlülere olan merakım küçük yaşlarda başladı. Küçük yaştan beri tiyatroya ve konserlere giderdim. Daha sonra orada bulunan sanatçılarla fotoğraf çekilirdim. Analog olan fotoğrafları programlarla tarayarak dijital hale getirip o şekilde saklıyorum. Arşivimi gezerken bazı vefat eden ünlüleri görünce duygulanıyorum. Eve gelen arkadaşlarım ve akrabalarım ünlülerle olan fotoğraflarımı görünce şaşkınlık yaşıyorlar. Bu kadar ünlüyle nasıl fotoğraf çekildiğimi soruyorlar. Türkiye’ye sanatıyla damga vuran bütün ünlülerle fotoğrafım var” şeklinde konuştu.