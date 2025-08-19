  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren bundan yaklaşık 4 ay önce dillere destan bir düğünle dünyaevine girdiği iş insanı Fatih Erdem'den boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Türkiye'nin "altın gelini" düğünde takılan altınları geri almak istemesiyle ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını savundu.

Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama - Resim: 1

Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren geçtiğimiz Aralık ayında iş insanı Fatih Erdem ile Dubai’de dünya evine girmişti.

Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama - Resim: 2

Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in şatafatlı düğünü sosyal medyaya damga vurmuştu.

Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama - Resim: 3

Çift nisan ayında düğün yapmış ve Aleyna Dalveren’e 5 kilo altın takılmıştı.

Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama - Resim: 4

Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan genç çifte takılan takılar günlerce konuşulmuştu.

