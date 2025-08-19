Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama

Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren geçtiğimiz Aralık ayında iş insanı Fatih Erdem ile Dubai’de dünya evine girmişti.