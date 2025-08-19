Türkiye'nin boşanma kararı alan ''altın gelini''nden dikkat çeken açıklama
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren bundan yaklaşık 4 ay önce dillere destan bir düğünle dünyaevine girdiği iş insanı Fatih Erdem'den boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Türkiye'nin "altın gelini" düğünde takılan altınları geri almak istemesiyle ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını savundu.
Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren geçtiğimiz Aralık ayında iş insanı Fatih Erdem ile Dubai’de dünya evine girmişti.
Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in şatafatlı düğünü sosyal medyaya damga vurmuştu.
Çift nisan ayında düğün yapmış ve Aleyna Dalveren’e 5 kilo altın takılmıştı.
Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan genç çifte takılan takılar günlerce konuşulmuştu.
