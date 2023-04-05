Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyu araştırma şirketi Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ipsos'un araştırmasına göre en çok güvenilen isim şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent oldu.