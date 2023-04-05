  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu

Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu

Ipsos’un yaptığı Antikriz Monitör araştırması Türkiye'nin en güvenilir ünlülerini belirledi. İşte 7 kişilik Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesi...

Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu - Resim: 1

Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:

1 / 8
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu - Resim: 2

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyu araştırma şirketi Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ipsos'un araştırmasına göre en çok güvenilen isim şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent oldu. 

2 / 8
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu - Resim: 3

5. Acun Ilıcalı - Yüzde 46

3 / 8
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu - Resim: 4

4. İlber Ortaylı - Yüzde 48

4 / 8