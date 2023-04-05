Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimleri belli oldu
Ipsos’un yaptığı Antikriz Monitör araştırması Türkiye'nin en güvenilir ünlülerini belirledi. İşte 7 kişilik Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesi...
Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından kamuoyu araştırma şirketi Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ipsos'un araştırmasına göre en çok güvenilen isim şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent oldu.
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5. Acun Ilıcalı - Yüzde 46
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4. İlber Ortaylı - Yüzde 48
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