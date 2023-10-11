Türkiye'nin konuştuğu çift: Dilan Polat ve Engin Polat kimdir?
Son dönemde lüks yaşantıları ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin konuştuğu Polat çifti hakkında bilgiler...
Son günlerde lüks yaşamı ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. 6.9 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çelen Dilan Polat'ın hayatı, kariyeri, nereli olduğu ve mesleği merak konusu oldu. Peki Dilan Polat kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, evli ve iki çocuk annesidir.
İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır.
2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.
İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Dilan Polat, sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.
Dilan Polat, 23 Temmuz 2023 tarihinde çıkardığı ''Enercii'' adlı şarkıyla Youtube'da 78 milyondan fazla izlenme almıştır. Klibinde eşi Engin Polat'ı da oynatan Polat, bu şarkıyla adını daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.