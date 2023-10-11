Türkiye'nin konuştuğu çift: Dilan Polat ve Engin Polat kimdir?

Son günlerde lüks yaşamı ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. 6.9 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çelen Dilan Polat'ın hayatı, kariyeri, nereli olduğu ve mesleği merak konusu oldu. Peki Dilan Polat kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?