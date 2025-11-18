Türkiye'nin megastarı Tarkan sahnelere geri dönüyor
Megastar Tarkan uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönüyor...
Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra Ocak ayında Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıkacak.
Dört gece üst üste gerçekleşecek konser serisi 2026’nın ilk dev etkinliklerinden biri olacak.
Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.
Güçlü sahne performansı, yılların eskitemediği hitleri ve özel sürprizlerle dolu repertuvarıyla Megastar, yeni yılın ilk ayında akıllardan silinmeyecek bir müzik şölenine imza atmaya hazırlanıyor.
