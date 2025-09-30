Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil
Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türkiye uyarlamasında çocuk oyuncu olarak yer alan ve ardından da Yeşilçam'a damgasını vuran Canan Perver'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.
Yeşilçam’da canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Canan Perver’in son halini görenler gözlerine inanamadı.
1 / 9
Türk Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın 1974 yapımı 'Şeytan' filmininde Gül karakterini canlandıran Canan Perver Şeytan filminin ardından Yeşilçam'da onlarca filmde yer almıştı.
2 / 9
Çocukluğumuzun korkulu rüyası Canan Perver şimdilerde 63 yaşında ve kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
3 / 9
Şeytan filmiyle ona açılan Yeşilçam kapıları sayesinde Canan Perver tam 31 Yeşilçam filminde oynadı.
4 / 9