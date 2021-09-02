Türkiye'yi güldüren çocuğun son halini görenler gözlerine inanamadı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi'nin şimdiki halini görenler gözlerine inanamadı.
Başrollerini Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah,Yıldız Çağrı Atiksoy ve Ayça Bingöl gibi isimlerin paylaştığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi büyüdü ve o zamanki halinden eser kalmadı.
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Bir dönem Türkiye'nin gönlüne taht kuran fenomen dizi sonrası birçok yapımda yer alan Emir Berke Zincidi sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
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Şu sıralar ekranlardan uzak olan Emir Berke, şimdilerde YouTube kanalından sevenleri için videolar paylaşıyor.
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