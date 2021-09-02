Türkiye'yi güldüren çocuğun son halini görenler gözlerine inanamadı

Başrollerini Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah,Yıldız Çağrı Atiksoy ve Ayça Bingöl gibi isimlerin paylaştığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi büyüdü ve o zamanki halinden eser kalmadı.