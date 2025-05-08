Türkiye'yi terk eden Ezgi Mola'nın evi işgalciler tarafından ele geçirildi
Bir süre önce İspanya'da Barcelona'dan ev satın alan ünlü oyuncu Ezgi Mola, evinin halk arasında "okupa" olarak bilinen ve sahipleri tarafından uzun süre kullanılmayan evleri sahiplenen işgalciler tarafından işgal edildiği ortaya çıktı.
Yurtdışında ev alma modasına uyan başarılı oyuncu Ezgi Mola, hayalini kurduğu evi Barcelona’nın tarihi El Born semtinde satın alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu rüya, kısa sürede tatsız bir sürprizle yerini kabusa bıraktı.
Sabah’ın haberine göre; İspanya’da son yıllarda büyük bir sorun haline gelen ev işgalcileri, halk arasında “okupa” olarak biliniyor. Sahipleri uzun süre kullanmadığı evleri, sosyal ya da kültürel gerekçelerle işgal eden bu gruplar, bu kez Ezgi Mola’nın evini hedef aldı.
Ezgi Mola’nın şehirde yaşayan bir arkadaşı, kontrol amacıyla gittiği evde yabancı kişilerin yaşadığını fark edince durumu hemen oyuncuya bildirdi. Bu sürpriz gelişme üzerine Mola, hukuki süreci başlattı ancak işler beklediği kadar kolay ilerlemiyor.
İspanya’da ‘okupa’ olarak adlandırılan işgalciler, yasal boşluklardan yararlanarak evlerde aylarca hatta yıllarca kalabiliyor. Bu durum sadece yerel halkın değil, Ezgi Mola gibi pek çok yabancı yatırımcının da korkulu rüyası haline gelmiş durumda.