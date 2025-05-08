Türkiye'yi terk eden Ezgi Mola'nın evi işgalciler tarafından ele geçirildi

Sabah’ın haberine göre; İspanya’da son yıllarda büyük bir sorun haline gelen ev işgalcileri, halk arasında “okupa” olarak biliniyor. Sahipleri uzun süre kullanmadığı evleri, sosyal ya da kültürel gerekçelerle işgal eden bu gruplar, bu kez Ezgi Mola’nın evini hedef aldı.