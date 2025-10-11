Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Serel Yereli Ege'nin cennetinde ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl "Kendim için bir gelecek göremedim" diyerek Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu Serel Yereli, Türkiye'ye tatil için dönerken, Datça sahillerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye'de Bodrum Masalı'nda hayat verdiği Alara karakteri ile tanınan güzel oyuncu Serel Yereli geçen sene aldığı sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etmişti.
Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelse de yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.
Güzel oyuncu uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı ve şöhretin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp Türkiye'yi terk etme sebebini "Burada bir gelecek göremedim kendime. İfade özgürlüğümün olduğu bir yerde olmalıyım ki rahat olayım. Bir de bu kadar statü ayrımım olmaması istiyorum.' diyerek açıklamıştı.
Şöhretin zirvesindeyken Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli tatil için Türkiye'ye geri döndü.