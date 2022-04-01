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  4. Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı

Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerinde rol aldıktan sonra Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Mete Horozoğlu'nun yeni imajını görenleri, oyuncuyu tanıyamadı.

Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 1

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu bir süre önce Türkiye'den ayrılarak ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

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Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 2

Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

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Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 3

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu oyunculuk yapmaktan uzaklaştı. 

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Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 4

Ünlü oyuncu son günlerde yeni imajıyla gündemde. Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüren Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı.

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