Türkücü Hatice de botoks mağduru oldu; yüzünü gören gözlerine inanamadı
Türkücü Hatice yaptırdığı "masseter botoks" ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Ünlü isim Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son zamanlarda hakkında çıkan "Yanlış botoks mağduru" haberlerine açıklık getirdi.
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Hatice, yaşadığı sorunların güzellik amacıyla yapılmadığını, aslında bir tedavi için botoks yaptırdığını belirtti.
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Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle masseter botoksu yaptırdığını ifade etti ve bu işlemi bir güzellik merkezinde değil, bir dişçiye yaptırdığını vurguladı.
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"İlk defa yaptırmadım, bu işlem sadece diş sıkma problemimi çözmek içindi," diyen Hatice, sürecin başlangıcında yaşadığı sıkıntıları da paylaştı.
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