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  4. Türkücü Hatice'nin yüzünü gören gözlerine inanamadı

Türkücü Hatice de botoks mağduru oldu; yüzünü gören gözlerine inanamadı

Türkücü Hatice yaptırdığı "masseter botoks" ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Türkücü Hatice de botoks mağduru oldu; yüzünü gören gözlerine inanamadı - Resim: 1

Ünlü isim Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son zamanlarda hakkında çıkan "Yanlış botoks mağduru" haberlerine açıklık getirdi.

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Türkücü Hatice de botoks mağduru oldu; yüzünü gören gözlerine inanamadı - Resim: 2

Hatice, yaşadığı sorunların güzellik amacıyla yapılmadığını, aslında bir tedavi için botoks yaptırdığını belirtti.

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Türkücü Hatice de botoks mağduru oldu; yüzünü gören gözlerine inanamadı - Resim: 3

Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle masseter botoksu yaptırdığını ifade etti ve bu işlemi bir güzellik merkezinde değil, bir dişçiye yaptırdığını vurguladı.

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Türkücü Hatice de botoks mağduru oldu; yüzünü gören gözlerine inanamadı - Resim: 4

"İlk defa yaptırmadım, bu işlem sadece diş sıkma problemimi çözmek içindi," diyen Hatice, sürecin başlangıcında yaşadığı sıkıntıları da paylaştı.

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