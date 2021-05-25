Tuvana Türkay estetiksiz fotoğraflarına gelen yorumlara isyan etti
Tuvana Türkay, bir sosyal medya hesabından yıllar önce çektirdiği estetiksiz fotoğraflarına gelen yorumlara isyan etti.
Estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösteren Tuvana Türkay, Onur Tuna ile başrolünü paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin gala gecesinde yaşanan 'gaf' olayıyla ilgili de açıklama yaptı.
"NEDEN HALA BENİMLE UĞRAŞIYORSUNUZ?"
30 yaşındaki oyuncunun açıklaması şöyle:
"19 yaşında, 68 kg, kırık burunlu, parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim..."
"Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez..."
"Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın. Ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim..."