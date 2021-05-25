Tuvana Türkay estetiksiz fotoğraflarına gelen yorumlara isyan etti

"NEDEN HALA BENİMLE UĞRAŞIYORSUNUZ?"

30 yaşındaki oyuncunun açıklaması şöyle:

"19 yaşında, 68 kg, kırık burunlu, parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim..."