Tuvana Türkay sevgilisiyle el ele poz verdi

"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Ayrıca samimi açıklamalarda bulunan Tuvana Türkay, daha önce de hayata bakışı ve yaşam tarzıyla ilgili itiraflarda bulunmuştu.

Rol aldığı dizilerde şarkılar söyleyen oyuncu, "Müzik benim kendimi rehabilite edebildiğim, elimdeki en önemli değerlerden biri. Şarkı söylemeyi ve beste yapmayı çok seviyorum. Beni mutlu etmeye devam ettiği sürece de elbette üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.