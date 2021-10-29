TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Duygu Bal saldırıya uğradı.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Duygu Bal uğradığı saldırıyı duyurdu.
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Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in dördüncü sezonundaki performansıyla tanınan eski voleybolcu Duygu Bal, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı.
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Bal, Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğradı.
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Olaydan yara alarak kurtulan Bal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
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