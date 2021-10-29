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  4. TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Duygu Bal saldırıya uğradı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Duygu Bal uğradığı saldırıyı duyurdu.

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Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in dördüncü sezonundaki performansıyla tanınan eski voleybolcu Duygu Bal, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı.

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Bal,  Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğradı. 

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Olaydan yara alarak kurtulan Bal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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