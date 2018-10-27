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  3. 27 Ekim 2018 11:34

Jet Sosyete final mi yapıyor?

Sezonun en iddialı ve reyting listelerinde üst sıralarda olan yapımlarına ekran sahipliği yapan TV8'de son günlerde sular durulmuyor.

Jet Sosyete final mi yapıyor?

Sezonun en iddialı ve reyting listelerinde üst sıralarda olan yapımlarına ekran sahipliği yapan TV8'de son günlerde sular durulmuyor. Medya kulislerinden sızan bilgiye göre Tv8'in Jet Sosyete ile başı dertte, bir türlü reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamıyor.

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Jet Sosyete final mi yapıyor?

Başrollerinde Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Cengiz Bozkurt'un olduğu diziye yeni sezonda genç ve başarılı isimler de dahil olmuştu.

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Jet Sosyete final mi yapıyor?

Çarşamba günleri yayınlanan dizi giderek kan kaybediyor ve reyting listelerinde geriliyor.

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Jet Sosyete final mi yapıyor?

2. sezonuyla tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Jet Sosyete dizisi, yeni kanalı tv8’de 3 bölüm yayınlandı.

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