Jet Sosyete final mi yapıyor?

Sezonun en iddialı ve reyting listelerinde üst sıralarda olan yapımlarına ekran sahipliği yapan TV8'de son günlerde sular durulmuyor. Medya kulislerinden sızan bilgiye göre Tv8'in Jet Sosyete ile başı dertte, bir türlü reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamıyor.