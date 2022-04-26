Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi
Kanal D ekranlarında yayınlana Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya güzelliği ile dikkat çekiyor.
Her hafta yayınlandığı bölümüyle reytinglerde iyi yerlerde çıkmayı başarıyor.
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Her hafta Salı akşamı ekranlarda yer alan yapım reytinglerde zirvede yer alıyor.
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Fenomen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük yankı uyandırıyor.
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Özellikle Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya yoğun ilgi görüyor. Ünlü oyuncu güzelliğiyle göz dolduruyor.
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