  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi

Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi

Kanal D ekranlarında yayınlana Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya güzelliği ile dikkat çekiyor.

Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi - Resim: 1

Her hafta yayınlandığı bölümüyle reytinglerde iyi yerlerde çıkmayı başarıyor.

1 / 51
Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi - Resim: 2

Her hafta Salı akşamı ekranlarda yer alan yapım reytinglerde zirvede yer alıyor.

2 / 51
Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi - Resim: 3

Fenomen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük yankı uyandırıyor.

3 / 51
Üç Kız Kardeş Türkan’ı Özgü Kaya kusursuz fiziği ile büyüledi - Resim: 4

Özellikle Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya yoğun ilgi görüyor. Ünlü oyuncu güzelliğiyle göz dolduruyor. 

4 / 51