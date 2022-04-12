Üç Kuruş'ta yaprak dökümü! 2 isim diziden ayrıldı

ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın kardeşini vurmasıyla dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

İşte Üç Kuruş 22. bölümden kareler...