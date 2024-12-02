Ufak Tefek Cinayetler'in Mervesi'ne İstanbul'u terk etmek yaradı: Tam 10 kilo vermiş!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Merve'si olarak zihinlere kazınan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz de İstanbul'u terk edip yemyeşil Ege'de yaşamaya başlayan ünlüler arasındaki yerini aldı.
Türkiye'nin Yahşi Cazibe adlı televizyon dizisiyle tanıdığı, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi pek çok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile bir süre ekrana ara verip Ege'ye yerlemişti.
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Kimi ünlü isimler gibi İstanbul'a veda ederek rotasını Ege'ye çeviren ve yemyeşil doğanın içerisinde yeni bir hayata başlayan güzel oyuncuya bu değişiklik yaramış...
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Şimdilerde başrollerinde Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz tam 10 kilo birden vererek yepyeni bir görünüme kavuştu.
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