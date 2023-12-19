Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı
Karaciğer yetmezliğiyle savaşan ve sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, sevgilisiyle pozlarını paylaştı.
Geçirdiği hastalığının ardından setlere dönen Ufuk Özkan son günlerde aşk hayatı ile gündeme geliyor.
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Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile romantik anlarını paylaştı. Osmanoğlu, paylaşımına ‘ Seni Seviyorum Sevgilim’ notunu yazdı.
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Sibel Osmanoğlu, bir diğer paylaşımını "Hayranıyım ya bir poz almadan bırakırmıyım" notu ekledi.
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Çiftin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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