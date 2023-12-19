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  4. Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı

Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı

Karaciğer yetmezliğiyle savaşan ve sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı - Resim: 1

Geçirdiği hastalığının ardından setlere dönen Ufuk Özkan son günlerde aşk hayatı ile gündeme geliyor.

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Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı - Resim: 2

  Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile romantik anlarını paylaştı. Osmanoğlu, paylaşımına ‘ Seni Seviyorum Sevgilim’ notunu yazdı.

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Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı - Resim: 3

Sibel Osmanoğlu, bir diğer paylaşımını "Hayranıyım ya bir poz almadan bırakırmıyım" notu ekledi.

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Ufuk Özkan'ın sevgilisiyle pozları beğeni topladı - Resim: 4

Çiftin bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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