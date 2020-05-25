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  3. 25 Mayıs 2020 12:58

Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu

Uğur Pektaş'ın Survivor'a vedası beklenenden çok erken olmuştu. 2005 yılında Survivor'a katılan ve birinci olan, şöhretini bu yarışmaya borçlu olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'unda ne yazık ki sakatlanmıştı.

Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu

Uğur Pektaş'ın Survivor'a vedası beklenenden çok erken olmuştu. 2005 yılında Survivor'a katılan ve birinci olan, şöhretini bu yarışmaya borçlu olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'unda ne yazık ki sakatlanmıştı.

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Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu

Uğur Pektaş'ın sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı ve Pektaş yarışmadan diskalifiye olarak hem takım arkadaşlarını hem de tüm Türkiye'yi üzdü. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş, Survivor'da kimi destekliyor.

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Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu

O PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI Merak edilen o soru yanıtı buldu, Uğur Pektaş'ın kimi desteklediği bu paylaşımla ortaya çıktı.

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Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu

Uğur Pektaş'ın Gönüllüler'den Cemal Can Canseven'i desteklediği o ortaya çıktı. Uğur Pektaş yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

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