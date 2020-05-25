Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu

Uğur Pektaş'ın sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı ve Pektaş yarışmadan diskalifiye olarak hem takım arkadaşlarını hem de tüm Türkiye'yi üzdü. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş, Survivor'da kimi destekliyor.