Uğur Pektaş'ın Cemal Can Canseven mesajı olay oldu
Uğur Pektaş'ın Survivor'a vedası beklenenden çok erken olmuştu. 2005 yılında Survivor'a katılan ve birinci olan, şöhretini bu yarışmaya borçlu olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'unda ne yazık ki sakatlanmıştı.
Uğur Pektaş'ın Survivor'a vedası beklenenden çok erken olmuştu. 2005 yılında Survivor'a katılan ve birinci olan, şöhretini bu yarışmaya borçlu olan Uğur Pektaş, 2020 Survivor'unda ne yazık ki sakatlanmıştı.
Uğur Pektaş'ın sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı ve Pektaş yarışmadan diskalifiye olarak hem takım arkadaşlarını hem de tüm Türkiye'yi üzdü. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Uğur Pektaş, Survivor'da kimi destekliyor.
O PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI Merak edilen o soru yanıtı buldu, Uğur Pektaş'ın kimi desteklediği bu paylaşımla ortaya çıktı.