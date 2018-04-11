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  3. 11 Nisan 2018 17:30

Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Ülkelerinin içinde bulunduğu durumu umursamayan gençler bakın ailelerinin kazancıyla nasıl keyif çatıyorlar...

Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Vatandaşlarının çoğunluğu yoksul olan ülkede zengin çocuklarının lüks yaşamı görenleri şaşırtıyor.

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zimbabve'nin görünmeyen yüzü oldukça farklı hayatlar barındırıyor.

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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Pahalı marka kıyafetler, altından saatlerle bezeli insanların hayatı, fotoğraflara bakanları ülkenin gerçeklerinden oldukça uzak bir atmosfere götürüyor.


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Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor!

Maddi güçlerini sosyal medyada sergilemekten çekinmeyen Zimbabveli gençlerin yayınladığı kareler sanal alemde büyük yankı uyandırıyor.

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