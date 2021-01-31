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  3. 31 Ocak 2021 22:40

Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

1957'de Adana'da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu.

Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

1957'de Adana'da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu.

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Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı. Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı. Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti.

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Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

Ümmiye Koçak'ın son hali ise görenleri çok şaşırttı. İşte Toroslar'dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...

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Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

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