Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini
Astrolog Dinçer Güner, konuk olduğu programda büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin önceki akşamki konuğu astrolog Dinçer Güner oldu.
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Güner, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. İstanbul depremi için tarih veren Güner, şunları söyledi:
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İlgili görüşümü paylaşmak istemem. Biraz da mesleki demlenme ile olan bir şey bu. Söylememin bir faydası yoksa söylemek de istemiyorum.
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Bir, kesin değil, iki yüksek oranda olacak diyelim, ne yapacak nereye kaçacak, ne yapacak insanlar?
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