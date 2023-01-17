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  4. Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini

Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini

Astrolog Dinçer Güner, konuk olduğu programda büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini - Resim: 1

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin önceki akşamki konuğu astrolog Dinçer Güner oldu.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini - Resim: 2

 Güner, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. İstanbul depremi için tarih veren Güner, şunları söyledi:

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Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini - Resim: 3

İlgili görüşümü paylaşmak istemem. Biraz da mesleki demlenme ile olan bir şey bu. Söylememin bir faydası yoksa söylemek de istemiyorum.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini - Resim: 4

Bir, kesin değil, iki yüksek oranda olacak diyelim, ne yapacak nereye kaçacak, ne yapacak insanlar? 

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