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  3. 18 Nisan 2017 09:38

Ünlü çift 6 yıllık ilişkisini bitirdi

6 yıldır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı’nın yolları ayrıldı.

Ünlü çift 6 yıllık ilişkisini bitirdi

6 yıldır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı’nın yolları ayrıldı.

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Ünlü çift 6 yıllık ilişkisini bitirdi

Birkaç ay önce haklarında evlilik kararı aldıkları yönünde haberler çıkan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, ilişkilerini noktaladı.

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Ünlü çift 6 yıllık ilişkisini bitirdi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Daha önce de ayrılık yaşayan ancak aylar sonra yeniden bir araya gelen çiftin bu kez kararlı olduğu konuşuluyor.

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Ünlü çift 6 yıllık ilişkisini bitirdi

Sabancı’nın 115 bin dolarlık tektaşla Ulusoy’a evlenme teklif ettiği ve “Evet” yanıtı aldığı haberlerinin üzerinden çok zaman geçmeden gelen bu ayrılık haberi şaşkınlık yarattı.

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