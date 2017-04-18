Ünlü çift 6 yıllık ilişkisini bitirdi
6 yıldır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı’nın yolları ayrıldı.
6 yıldır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı’nın yolları ayrıldı.
Birkaç ay önce haklarında evlilik kararı aldıkları yönünde haberler çıkan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, ilişkilerini noktaladı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Daha önce de ayrılık yaşayan ancak aylar sonra yeniden bir araya gelen çiftin bu kez kararlı olduğu konuşuluyor.