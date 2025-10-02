  1. Anasayfa
  4. Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber... Dillere destan aşkları bitti; 3 yıl sonra boşanıyorlar!

Ünlü çift İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den hayranlarını üzen haber; boşanıyorlar

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir'in evliliklerinin ömrü sadece 3 yıl oldu. Genç çiftin evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıracakları öğrenildi.

Ekranların güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı ile sesiyle büyüleyen ünlü sanatçu Ufuk Beydemir 2 yıl süren birlikteliklerini bundan 3 yıl önce İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımış ve nikah masasına oturmuştu.

Ancak ünlü çiftten evliliklerinin 3'üncü yılında kötü haber geldi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanma kararı aldı.

Ünlü çiftin, üç yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıracakları öğrenildi.

