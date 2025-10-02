Ünlü çift İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den hayranlarını üzen haber; boşanıyorlar
Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir'in evliliklerinin ömrü sadece 3 yıl oldu. Genç çiftin evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıracakları öğrenildi.
Ekranların güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı ile sesiyle büyüleyen ünlü sanatçu Ufuk Beydemir 2 yıl süren birlikteliklerini bundan 3 yıl önce İtalya'nın Roma kentinde resmiyete taşımış ve nikah masasına oturmuştu.
Ancak ünlü çiftten evliliklerinin 3'üncü yılında kötü haber geldi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir boşanma kararı aldı.
Ünlü çiftin, üç yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıracakları öğrenildi.
