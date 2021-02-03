Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor!

Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.



Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.