  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!''

Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden''

BKM oyuncusu tiyatrocu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı eşi Ezgi Gergin önceki akşam Taksim'de sokak ortasında kavga ederken objektiflere takıldı...

Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden'' - Resim: 1

BKM oyuncusu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı Ezgi Gergin 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu. 

1 / 11
Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden'' - Resim: 2

Oyuncu Berkay Tulumbacı ve şarkıcı Ezgi Gergin önceki akşam sokak ortasında tartıştı.

2 / 11
Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden'' - Resim: 3

Bir mekândan çıktıktan sonra evlerine doğru ilerleyen ikili bir anda nedeni bilinmeyen bir konu yüzünden tartışmaya başaldı.

3 / 11
Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden'' - Resim: 4

İkilinin tarıtşmasında Ezgi Gergin'in eşi Berkay Tulumbacı'ya "bıktım artık senden" diyerek bağırdığı duyuldu.

4 / 11