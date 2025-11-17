Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden''
BKM oyuncusu tiyatrocu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı eşi Ezgi Gergin önceki akşam Taksim'de sokak ortasında kavga ederken objektiflere takıldı...
BKM oyuncusu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı Ezgi Gergin 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Oyuncu Berkay Tulumbacı ve şarkıcı Ezgi Gergin önceki akşam sokak ortasında tartıştı.
Bir mekândan çıktıktan sonra evlerine doğru ilerleyen ikili bir anda nedeni bilinmeyen bir konu yüzünden tartışmaya başaldı.
İkilinin tarıtşmasında Ezgi Gergin'in eşi Berkay Tulumbacı'ya "bıktım artık senden" diyerek bağırdığı duyuldu.
