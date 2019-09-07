Seda Türkmen ve Bora Akkaş tek celsede boşandı
Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce dünyaevine girdiği kendisi gibi oyuncu meslektaşı Bora Akkaş’la tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı
‘Fatih Harbiye’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Kanatsız Kuşlar’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ gibi dizilerde rol alan Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş’ın iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti. Magazin gündeminde çiftin evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği yer almıştı. Ancak daha sonra barıştıklarına dair haberler çıkmıştı.
Aradan iki yıl geçtikten sonra oyuncu çiftten Seda Türkmen avukatı Burcu Ergin aracılılığıyla geçen hafta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki yıllık eşi Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.
Seda Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtmişti. Çift mahkemeye sunduğu ‘anlaşmalı boşanma protokolünde, birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmamıştı.