Seda Türkmen ve Bora Akkaş tek celsede boşandı

‘Fatih Harbiye’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Kanatsız Kuşlar’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ gibi dizilerde rol alan Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş’ın iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti. Magazin gündeminde çiftin evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği yer almıştı. Ancak daha sonra barıştıklarına dair haberler çıkmıştı.



