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  3. 10 Şubat 2020 08:18

Ünlü çiftin 450 bin TL'lik yeni karavanı

Lüks oteller yerine doğa tatili yapmayı tercih eden oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 450 bin TL'ye yeni karavan aldı.

Ünlü çiftin 450 bin TL'lik yeni karavanı

Yeni aldıkları motorlu karavanlarını ev konforuyla dizayn ettiren ünlü çift, 150 bin liralık aracın iç dizaynı için de 300 bin lira harcadı.

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Ünlü çiftin 450 bin TL'lik yeni karavanı

Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karavanlarını yeniledi.

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Ünlü çiftin 450 bin TL'lik yeni karavanı

GÖNÜLLERİNCE TATİL...

Gözde çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan doğal yatırım... Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu.

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Ünlü çiftin 450 bin TL'lik yeni karavanı

Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.

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