Ünlü çiftin oğulları cinsiyet değiştirdi

"HEVES VE MARJİNAL BİR DURUM DEĞİL"

Annesi Çiçek Dilligil yaptığı açıklamada "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu, sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullandı.