Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre; Meryem Uzerli ile Alp Özcan’ın ilişkisinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşandı. Geçen ekimde ayrılan, birkaç ay sonra barışıp yeniden bir araya gelen ve basına mutluluk pozları veren çift, o çabaya rağmen yaşadıkları krizi aşmayı başaramadı.



