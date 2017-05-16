Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı
İlişkilerine ikinci bir şans veren ünlü çift yine başarısız oldu.
Meryem Uzerli ile Alp Özcan’ın ilişkisi yine ayrılıkla sonuçlandı. Çift, barıştıktan 1.5 ay sonra yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdi.
Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre; Meryem Uzerli ile Alp Özcan’ın ilişkisinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşandı. Geçen ekimde ayrılan, birkaç ay sonra barışıp yeniden bir araya gelen ve basına mutluluk pozları veren çift, o çabaya rağmen yaşadıkları krizi aşmayı başaramadı.
Geçen marttan beri birlikte olan Uzerli ve Özcan’ın iki hafta önce kesin olarak yollarını ayırdığı ortaya çıktı.