Ünlü DJ Erdem Kınay'dan güzel şarkıcı Simge Sağın hakkında ikinci bomba
Bir süre önce "Simge Sağın bana kazık attı" diyen ünlü DJ Erdem Kınay bu sefer de Simge Sağın için "Ben keşfettim, Mauro Icardi patlattı" dedi.
Yazın son dönemine yeni şarkısı Taksi ile damgasını vuran güzel şarkıcı Simge Sağın bir yandan yaz konserlerine diğer yandan da yaz tatiline devam ederken güzel şarkıcı bu sefer de ünlü DJ Erdem Kınay'ın dikkat çeken açıklamalarıyla gündemde.
"Aşkın Olayım" şarkısını Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte söyleyen Simge Sağın, bu şarkısıyla geçen yıla damgasını vurmuştu.
Hatta o dönemde Wanda Nara ile ayrılık sürecine giren Icardi ile Simge Sağın'ın gizliden gizliye aşk yaşadığı bile öne sürülmüş ancak hem Simge Sağın hem de Mauro Icardi bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda Erdem Kınay, yaptığı bir açıklamada, Simge Sağın'ın artık birlikte çalışmama kararı almasıyla kendisine kazık attığını öne sürmüştü.