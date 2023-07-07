Ünlü fenomenin Arda Güler transfer olur olmaz yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı
Ünlü Instagram fenomen Pdm.Clara, Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'in transferi sonrası yaptığı paylaşım akılları karıştırdı.
Ünlü fenomen Pdm.Clara, Arda Güler’i Instagram hesabından takip etmeye başlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Sonrasında birbirlerini takipten çıkan ikili yeniden gündeme geldi.
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"TEKRAR HOŞ GELDİN, SENİ UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİM"
Arda Güler'in bir zamanlar takipleştiği Pdm Clara, Arda Güler'in transferi sonrası Instagram hesabından ''Tekrardan hoş geldin. Seni Uzun zamandır görmedim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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MADRID'DE YAŞIYOR
Pdm Clara'nın Madrid'de yaşaması ikilinin yeniden gündeme gelmesini sağladı.
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