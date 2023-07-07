Ünlü fenomenin Arda Güler transfer olur olmaz yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

"TEKRAR HOŞ GELDİN, SENİ UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİM"

Arda Güler'in bir zamanlar takipleştiği Pdm Clara, Arda Güler'in transferi sonrası Instagram hesabından ''Tekrardan hoş geldin. Seni Uzun zamandır görmedim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.