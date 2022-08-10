Ünlü futbolcu hakkında şok suçlama: ''Şiddete başvuruyordu, sürekli seks istiyordu!''

Kate, Giggs'in kendisine saldırısından önce yeni bir daireye gizlice yerleştiği ve kaçış planı yaptığını söylerken Giggs için "Bana sürekli ev işleri yaptırıyor, kendimi hizmetçi gibi hissetmeme neden oluyordu ve sürekli seks yapmak istiyordu. Kız kardeşim tarafından aranan polise ihbar etmemesi için kendisine yalvardı" şeklinde konuştu.