Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, plajda aşka geldi
Liglerin bitmesinin ardından ailesiyle tatile çıkan futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ile öpüşürken objektiflere yakalandı.
2020-2021 futbol sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, liglerin tatil olmasının ardından soluğu Bodrum’da aldı.
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte Yalıkavak Moon Beach’te görüntülenen 34 yaşındaki futbolcu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Gün boyu telefonu elinden düşürmeyen Özer Hurmacı, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte deniz kenarında oturdu.
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Sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atan ünlü futbolcu, meraklı bakışlara aldırış etmeden eşi Mihriban ile öpüşürken objektiflere böyle yansıdı.
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