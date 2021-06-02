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Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, plajda aşka geldi

Liglerin bitmesinin ardından ailesiyle tatile çıkan futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ile öpüşürken objektiflere yakalandı.

2020-2021 futbol sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, liglerin tatil olmasının ardından soluğu Bodrum’da aldı.

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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte Yalıkavak Moon Beach’te görüntülenen 34 yaşındaki futbolcu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Gün boyu telefonu elinden düşürmeyen Özer Hurmacı, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte deniz kenarında oturdu.

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Sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atan ünlü futbolcu, meraklı bakışlara aldırış etmeden eşi Mihriban ile öpüşürken objektiflere böyle yansıdı.

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