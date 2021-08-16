Ünlü futbolcunun eski eşinden olay itiraf: Ünlü bir kadınla birlikte oldum

"İŞKENCE ALTINDA BİLE SÖYLEMEM"



"Ünlü bir kadınla, çılgın bir ilişkim vardı" diyen Venezuella'lı Yespica, "İsmini işkence altında bile söyleyemem. Çünkü herkesin tanıdığı ve gerçekten ünlü biri" dedi.