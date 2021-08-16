Ünlü futbolcunun eski eşinden olay itiraf: Ünlü bir kadınla birlikte oldum
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Matteo Ferrari'nin eski sevgilisi Aida Yespica olay yaratan bir itirafta bulundu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Matteo Ferrari'nin eski sevgilisi Aida Yespica çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
1 / 11
2009-2011 yılları arasında siyah- beyazlı kulübün formasını giyen Matteo Ferrari ile bir dönem aşk yaşayan model ve TV yıldızı Aida Yespica, ünlü bir kadınla aşk yaşadığını itiraf etti.
2 / 11
"İŞKENCE ALTINDA BİLE SÖYLEMEM"
"Ünlü bir kadınla, çılgın bir ilişkim vardı" diyen Venezuella'lı Yespica, "İsmini işkence altında bile söyleyemem. Çünkü herkesin tanıdığı ve gerçekten ünlü biri" dedi.
3 / 11
Sözlerini sürdüren Yespica, "Bir yıl süren ve popülaritesi nedeniyle sona eren gizli bir hikayeydi. Aramızda çok kıskançlık vardı. Daha önce, erkeklerle yaşadığım ilişkilerden daha fazlaydı" şeklinde konuştu.
4 / 11