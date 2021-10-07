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  4. Ünlü futbolcunun eski eşinden olay yaratan Cristiano Ronaldo itirafı

Ünlü futbolcunun eski eşinden olay yaratan Cristiano Ronaldo itirafı

Eski futbolcu Jermaine Pennant’ın boşandığı eşi Alice Goodwin, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde çarpıcı itiraflarda bulundu.

Cristiano Ronaldo ile aralarında sürekli ilişki yaşadıklarına dair söylentiler olan Alice Goodwin, tüm iddialara yanıt verdi.

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Eski futbolcu Jermaine Pennant’ın boşandığı eşi Alice Goodwin, beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo'yu 'tipi olmadığı' için reddettiğini iddia etti. 

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Bir dönem ikilinin geçmişte bir kaçamak yaşadığına dair söylentiler dolaşmıştı, ancak geçen yıl Instagram'dan yaptığı açıklamayla bu söylentileri yalanlamıştı.

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Eski Arsenal ve Liverpool kanat oyuncusu Jermaine Pennant'ın boşandığı eşi Alice Goodwin, 350.000 takipçisine 36 yaşındaki oyuncuyla aralarında geçenleri kısaca anlattı.

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