Ünlü isim bir yılda dört kez baba oldu

ANNELERİ DE EN AZ BENİM KADAR İSTEDİ BU ÇOCUKLARI



Power 106 Los Angeles adlı radyo programında, çok çocuklu bir baba olmayı anlattı Nick Cannon. 40 yaşındaki Nick Cannon, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar bu çocuklara sahip olmayı istediklerini söyledi. Cannon, çok sayıda çocuğu olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Cannon "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuştu.