Ünlü isim bir yılda dört kez baba oldu
Bir dönem Mariah Carey ile yaptığı ve boşanmayla biten evlilikten biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon 1 yıl içinde 4 kez baba olması ile gündeme geldi.
Gösteri dünyasında çok sayıda ünlünün geniş bir ailesi var. Ama Nick Cannon rakip tanımıyor.Bir yıl içinde tam dört kez baba oldu. Bu konu hakkında da kendine ait radyo programında ilk kez konuştu.
HEPSİNE BİLEREK VE İSTEYEREK SAHİP OLDUM
Bir dönem Mariah Carey ile yaptığı ve boşanmayla biten evlilikten biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon son dönemde bir yıl içinde üç ayrı kadından dört çocuk sahibi olmasıyla gündeme geldi. Toplamda yedi çocuğu bulunan Cannon, bütün çocuklarına bilerek ve isteyerek sahip olduğunu anlattı.
ANNELERİ DE EN AZ BENİM KADAR İSTEDİ BU ÇOCUKLARI
Power 106 Los Angeles adlı radyo programında, çok çocuklu bir baba olmayı anlattı Nick Cannon. 40 yaşındaki Nick Cannon, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar bu çocuklara sahip olmayı istediklerini söyledi. Cannon, çok sayıda çocuğu olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Cannon "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuştu.
İSTESEM DAHA ÇOK ÇOCUĞUM OLURDU
Cannon, sosyal medyada, farklı kişilerden ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan sert eleştiriler hakkında da konuştu. Cannon, büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Nick Cannon, program sırasında "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu, ama bunu istemedim" şeklinde şaşırtıcı sözler de sarf etti.